Beispiele für elektrischen Motorsport auf höchster Ebene gibt es viele, richtige Erfolge in der jüngeren Vergangenheit im Gegensatz dazu nur wenige. Sowohl die Formel E als Ableger der Formel 1, als auch die MotoE im Motorradbereich haben es bisher nicht vermocht, klassische Motorsportfans so richtig in ihren Bann zu ziehen. Zu weit weg von den Fans an den Strecken, zu futuristisch und oftmals zu wenig Spannung boten die Produkte, wodurch die Zukunft vieler E-Serien ungewiss scheint.