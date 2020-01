Rallye Dakar"So furchtbar!" Matthias Walkner von Goncalves-Tod geschockt

Matthias Walkner hat sich geschockt vom Unfalltod des portugiesischen Motorrad-Piloten Paulo Goncalves bei der Rallye Dakar gezeigt. "Das ist so furchtbar. Ergebnisse und der Kampf um einen Spitzenplatz rücken plötzlich wieder ganz weit in den Hintergrund", sagte der Salzburger.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicht nur die Motorsport-Welt trauert um Paulo Goncalves © APA/AFP/DAMIEN MEYER

Der KTM-Fahrer belegte am Sonntag auf dem siebenten Teilstück von Riad nach Wadi Al Dawasir Rang drei, der Sieg ging an den Spanier Joan Barreda (Honda). In der Gesamtwertung verbesserte sich Matthias Walkner an die sechste Stelle, auf den US-amerikanischen Spitzenreiter Ricky Brabec (Honda) fehlen 29:29 Minuten. Die Resultate nachträ#glich korrigiert, weil Toby Price (AUS/KTM) und Kevin Benavides (ARG/Honda) Paulo Goncalves Erste Hilfe leisteten und dadurch Zeitgutschriften bekommen hatten.

Nach dem Unfalltod von Goncalves ist die für Montag geplant gewesene achte Motorrad-Etappe der Rallye Dakar abgesagt worden. Weiter geht es für die Motorräder laut dem Management von Matthias Walkner erst am Dienstag.

An Ergebnislisten war Walkner nach dem tragischen Tod von Goncalves aber ohnehin nicht interessiert. "Paulo war es, der 2016 bei meinem schweren Unfall stehen blieb und mir geholfen hat", erklärte der Salzburger, der damals einen Oberschenkelbruch erlitten hatte.

Mehr zum Thema Rallye Dakar Portugiese Goncalves auf 7. Etappe tödlich verunglückt

Nicht nur deshalb war die Trauer bei Walkner groß. "Er war ein unglaublich netter, hilfsbereiter und fairer Sportler, der von allen sehr geschätzt und gemocht wurde. Vor einigen Tagen hat er mir noch erzählt, es wäre seine letzte Saison. Er hat mir am Anfang meiner Karriere auch immer wieder Tipps fürs Navigieren gegeben. Wir sind bei den Rennen extrem oft auch gemeinsam gefahren, weil wir vom Tempo relativ ähnlich waren. Speziell in meiner Anfangszeit haben wir super-lässige Zweikämpfe gehabt", erzählte Walkner. "Es ist so tragisch, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll."

Der Österreicher hatte bereits vor dem Goncalves-Tod darauf hingewiesen, dass die Geschwindigkeit bei der Rallye in Saudi-Arabien extrem hoch sei. "Wir sind jeden Tag 15 bis 25 km/h über der vom Veranstalter angenommenen Durchschnittsgeschwindigkeit. Die heutige Etappe war einer der schnellsten, die ich jemals bei einer Rallye gefahren bin. Ich denke, wir kamen auf einen Schnitt von etwa 125 km/h. 546 Kilometer in nicht einmal viereinhalb Stunden. Davon waren 90 Prozent Offpiste, das ist schon extrem grenzwertig. Auch für den Kopf. Denn man weiß, dass der kleinste Fehler wirklich furchtbare Folgen haben kann", meinte Walkner.

Día muy triste. Un abrazo inmenso para la familia y amigos de Paulo Goncalves. Un campeón. Descansa en paz piloto. pic.twitter.com/uKLFuButt3 — Fernando Alonso (@alo_oficial) January 12, 2020

Fernando Alonso hat den Hinterbliebenen von Paulo Goncalves via Twitter sein Beileid ausgesprochen. "Ein sehr trauriger Tag. Eine große Umarmung für die Familie und Freunde von Paulo Goncalves", schrieb der Spanier. Der zweifache Formel-1-Weltmeister nimmt aktuell erstmals an der Dakar teil.

Während auch Spaniens Rallye-Ikone Carlos Sainz von einem "sehr traurigen Tag" schrieb, würdigte das Hero-Team Goncalves als einen "wahren Champion und großartigen Menschen". Doch auch nach dessen Tod wird es mit dem Event ungebremst weitergehen. Das war in der Vergangenheit schon immer so. Bereits am Montag steht ein Rundkurs um Wadi Al Dawasir auf dem Programm.