Actionpoint, Parc Fermé oder Shakedown – wir erklären einige wichtige Begriffe, um für die Rallye Weiz gerüstet zu sein. Am Donnerstag um 19 Uhr gibt es in der Europa Allee die große Opening-Party.

Rallye-Party am Donnerstagabend

Moderator Peter Bauregger wird den Piloten am Donnerstag ab 19 Uhr die letzten Geheimnisse vor der Rallye Weiz entlocken © KK

Mit der Vorstellung der 118 Piloten und ihrer Boliden in der Weizer Europa Allee gibt es am Donnerstag ab 19 Uhr einen Vorgeschmack auf die Rallye Weiz, die am Freitag und Samstag stattfindet. Peter Bauregger wird das Geschehen moderieren.