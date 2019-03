Freitagabend ist es bei der Rebenland Rallye beinahe zu einem tödlichen Unfall gekommen: Ein Zuschauer hat die gesperrte Rennstrecke überquert, ein herannahender Wagen konnte gerade noch ausweichen. Der Fan blieb unverletzt und zeigte sich selbst an.

Die Schrecksekunde wurde in einem Video festgehalten - Wagner raste mit 140 km/h auf den lebensmüden Fan zu © Patrick Mohr Fotografie/Screenshot

Schrecksekunde bei der Rebenland Rallye in Leutschach an der Weinstraße: Am Freitag gegen 18 Uhr hatte ein 46-jähriger Weizer während der Sonderprüfung im Bereich Pößnitz die gesperrte Rennstrecke überquert. Der Mann trug einen Gehörschutz und konnte daher den mit rund 140 km/h auf ihn zurasenden Rallyewagen nicht hören.