Habsburg wird DTM-Pilot © KK/Habsburg Twitter

Ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter des Ferdinand Habsburg. Der Österreicher, der sich bisher recht erfolgreich in der Formel-3-EM schlug, bekam einen der attraktivsten und begehrtesten Plätze im Motorsport. Habsburg wird heuer DTM-Pilot bei Aston Martin, gleich in der Debüt-Saison beim Schweizer Team R-Motorsport.

Der 21-jährige Österreicher wurde schon vergangenen Herbst zum Young-Driver-Test in Jerez eingeladen, zuerst war geplant, dass er dort einen Audi pilotieren soll. Am Ende drehte er aber Testrunden für Mercedes und HWA. Die Eindrücke die Habsburg hinterließ waren ausschlaggebend für das Engagement des Urenkels des letzten Kaisers von Österreich (Karl I).

"Ferdinand hat zweifelsohne großes Talent, er passt sehr gut zu unserer Mannschaft", sagt R-Motorsport-Chef Florian Kamelger. "Er hat sehr gute Resultate in der Formel 3 geliefert und er wird sie auch in der sicher hart umkämpften DTM liefern."

🇬🇧Can’t believe today is the day!Officially @R_Motorsport @AMR_Official driver in @DTM ‼️An absolut dream come True.

Super Grateful for this Moment🙏🏼 🇦🇹Heute ist der Tag! Offiziell @R_Motorsport @AMR_Official Fahrer in der @DTM ‼️Ein wahrer Traum.

Sehr Dankbar für diesen Moment🙏🏼 pic.twitter.com/rTEyip1q6w — Ferdinand Habsburg (@Fhabsburg62) 19. Februar 2019

Eine der besten Adressen

In den letzten zwei Saisonen feierte Habsburg in der Formel 3 einen Sieg in Spa, in Monza und Spielberg fuhr er aufs Podium. 2018 erlebte er ein eher durchwachsenes Jahr. Fünfte Plätze waren das Maximum. Jetzt blickt er aber nur noch nach vorne. "Die DTM war immer ein Traum von mir. Mit 21 Jahren diese Chance zu bekommen, ist einfach schön. Ich kenne nun das R-Motorsport schon ganz gut und ich glaube, dass ich hier nur lernen und wachsen kann. R-Motorsport gehört zu den besten Adressen weltweit", so Habsburg.

Mittwoch wird der Vorhang gelüftet.

Sein Debüt gibt Habsburg am 4./5. Mai beim Saisonstart in Hockenheim. Seine Teamkollegen sind Routinier Paul di Resta und Jake Dennis (beide GBR). Vierter Mann im Bunde ist Daniel Juncadella. Der Spanier kann immerhin auf die Erfahrung aus fünf DTM-Saisons und 76 DTM-Rennen zurückblicken. Zwischen 2013 und 2018 ging er gemeinsam mit Mercedes-AMG in der DTM an den Start. Der neue DTM-Aston-Martin wird am Mittwoch präsentiert.

So könnte der DTM-Aston-Martin aussehen Foto © KK/Freenet

