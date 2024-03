Wenn am 15. und 16. März in Leutschach wieder die Weinreben beben, ist bei der elften Ausgabe der Rebenlandrallye für ordentlich Spannung gesorgt. Insgesamt 91 Nennungen gibt es für das diesjährige Motorsportspektakel in der Südsteiermark, von heimischen Fahrern bis hin zu Gästen aus Kroatien, Polen oder Deutschland sind alle dabei, zählt der Bewerb auch heuer wieder als erster Lauf des Mitropacups. „Dieses Nennergebnis ist sicher auch ein Produkt der jahrelangen Aufbauarbeit, es ist wirklich hervorragend“, sagt Bürgermeister und Veranstalter Erich Plasch, seinerseits selbst ein absoluter Rallye-Enthusiast.