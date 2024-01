Oberhof ist nicht unbedingt ein Lieblingsort der Biathleten. Schon ein allein wetterbedingt. Statt Wintermärchen herrscht zumeist Schmuddelwetter. Mit viel zu hohen Temperaturen, Nebelsuppe, Wind und entsprechenden Loipenverhältnissen. Dieses Mal gab es im Vorfeld schon unglaublichen Ärger. Johannes Thingnes Bø hat sich gemeinsam mit der norwegischen Mannschaft schockiert gezeigt. „Es ist ekelerregend. An manchen Stellen, vor alle auch in den Abfahrten, gibt es so wenig Schnee, dass es lebensgefährlich wird. Überall schauen Steine heraus“, sagte der Norweger.