Erstmals hievte der SK Aich/Dob einen Österreicher auf den Stuhl des Cheftrainers. Und ausgerechnet jetzt müssen Sie mit dem schlechtesten Saisonstart der Kärntner zurechtkommen. Aich/Dob ist Schlusslicht in der Liga. Wie gehen sie damit um?

MICHAEL MURAUER: Nun, im Volleyball ist es ganz normal, dass es stets ein Auf und ein Ab gibt. Das ist immer ein Problem. Dafür bin ich aber nun da, um Lösungen zu finden. Grundsätzlich ist es ja so, dass man besser schlechter anfängt als später schlecht aufhört. In den bisherigen Spielen hat man gesehen, dass Potenzial in der Mannschaft steckt. Noch fehlt die Feinjustierung. Wir müssen uns neu finden, alle Schlüsselspieler sind neu. Es gibt aber keinen Grund, den Kopf hängenzulassen.

Was heißt genau, wo müsst ihr ansetzen?

Wir schauen einmal nach vorne. Ich weiß, was die Mannschaft kann. Und genau beim Positiven wollen wir anfangen. Und das auf das gesamte Team übertragen.

Die Erwartungshaltung bei Aich/Dob ist Jahr für Jahr hoch. Vor allem Martin Micheu macht gerne Druck und versucht immer das letzte aus einem Team zu holen. Ist Druck gut?

Nun, der Druck hat sich jetzt schon definitiv erhöht. Vor allem schon im Training. Aber wenn man im Training lernt, mit Druck umzugehen, lernt man es auch für kommende Spiele. Natürlich kann man nie jede Spielsituation simulieren. Wenn es beispielsweise 23:24 steht. Aber es gibt Methoden, um im Training eine Art von Druck zu erzeugen, um im Spiel dann bestehen zu können. Das haben wir bereits gemacht. Und gegen Tirol haben wir eine Leistungssteigerung gesehen.

Wie geht aber ein neuer Trainer persönlich damit um?

Wir reden miteinander, wir versuchen, immer gegenseitig auf dem gleichen Wissensstand zu sein. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn Martin (Anm.: Micheu, Sportdirektor) Druck macht. Das ist von der Managementseite unbedingt notwendig. Er hat einen Leistungsgedanken und den muss die Mannschaft und meine Wenigkeit standhalten. Die Kommunikation funktioniert ja ganz gut. Wir müssen in den nächsten fünf Spielen zeigen, wozu wir fähig sind. Sonst gibt es, davon bin ich überzeugt, erste personelle Umstellungen. Aber so wie ich das sehe, werden wir auch nicht die gesamte Mannschaft austauschen können.

Hat sich im neuen Team schon eine Art Führungsspieler herauskristallisiert? Wer könnte in diese Rolle schlüpfen.

Nein, noch nicht so ganz. So ein Alphatier sehe ich noch nicht. Natürlich wäre so eine Persönlichkeit im Team wichtig. Noch muss aber alles im Kollektiv erledigt werden. Mit Alpar Szabo und Manuel Steiner haben wir Spieler mit viel Erfahrung. Der Zusammenhalt ist wohl da.

Jetzt hat Aich/Dob in Hartberg wieder klar verloren. Irgendwann müssen in jedem Fall Siege her?

Ja klar, für das Spiel in Hartberg haben wir uns ohnehin nicht viel ausgerechnet. Das wir dort kaum gewinnen werden, war uns irgendwie klar. Zu Hause ist Hartberg eine Macht. Dennoch, es war schon eine bittere Abfuhr. Aber ab sofort müssen wir einfach gewinnen.