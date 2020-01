Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Huben © (c) Hermann Sobe (Hermann Sobe)

Genie und Wahnsinn liegen bekanntlich nicht weit voneinander entfernt. Müsste man ein Team aus der Division I mit diesen Worten beschreiben, wären es wohl die Adler aus Völkermarkt. Die Saison der Unterkärntner verläuft bislang sehr durchwachsen. Konstante Leistungen sind Mangelware. Die einzige Konstante im Völkermarkt ist, dass es keine gibt. Aber genau darum ist dieses Team auch so schwer auszurechnen und überrascht immer wieder mit Siegen gegen Favoriten. So auch am Samstag gegen die Hornets aus Spittal. Nach einer 2:0-Führung in Abschnitt eins wendete sich das Blatt innerhalb von knapp vier Minuten. Die Gäste aus Spittal drehten auf und gingen mit einer 4:3-Führung in die Kabine. Dort dürfte Völkermarkt Trainer Alex Sivec wohl die richtigen Worte gefunden haben. Denn im Schlussdrittel brachten seine Jungs das volle Potenzial aufs Eis und holten einen verdienten 6:4-Sieg nach Hause.