Titelverteidiger Arnoldstein eröffnete die Saison mit einem hart umkämpften Heimsieg gegen Döbriach/Feld am See II. In der Nachspielzeit erlöste Markus Bachlechner sein Team, das Obmann Dittmar Michor zum 60er ein Geburtstagsgeschenk machte. Die Nachwuchsarbeit liegt dem ehemaligen KEHV-Vizepräsidenten besonders am Herzen. „Auf dem eigenen Natureisplatz veranstalten wir Publikumslauf, um den Kids das Eislaufen näherzubringen. Es wird allerdings immer schwieriger, Nachwuchsteams aufzubauen. Daher haben wir eine Spielgemeinschaft mit Steindorf“, erklärt Michor.