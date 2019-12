Facebook

In der Divison II geht es am Wochenende heiß her © (c) uberxoma - stock.adobe.com

Im Spitzenspiel der Division 2 West trifft Huben II auf den EC Virgen. Beide Teams konnten ihre ersten beiden Begegnungen gewinnen und kämpfen heute um die Tabellenführung. Der UEC Lienz gastiert in Prägraten. Mit einem Sieg kann der Anschluss an die Spitze gehalten werden. Im Keller-Duell empfängt Aufsteiger Obergailtal den UEC Leisach. Verlieren verboten ist die Devise für dieses Match. Nach zwei Niederlagen in Folge wäre es an der Zeit, zählbares anzuschreiben.