KEHV-Projekt"Winni"-Abzeichen ist ein Gewinn für alle

Mühlstein besuchte schon zahlreiche Schulen und verteilte Winni-Abzeichen © KK/Mühlstein

In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Eishockeyverband hat der KEHV ein Pilotprojekt initiiert, welches Volksschulkindern die Möglichkeit geben soll, spielerisch eislaufen zu erlernen. Für ihren Einsatz erhalten die Kinder das „Winni“-Eislaufabzeichen. „Der Grundgedanke für das Winni-Eislaufabzeichen ist, Kindern die Möglichkeit zu bieten, Erfahrungen am Eis zu sammeln und grundlegende Fähigkeiten am Eis zu erlernen“, erklärt Regionalentwicklungstrainer Florian Mühlstein. Die Idee wurde von anderen Sportarten inspiriert. „Beim Schwimmen etwa gibt es so ein Abzeichen schon lange.“