Es scheint so, als ob die Piraten aus Velden ihr Schiff auf Kurs gebracht haben. Zumindest sind sie in der Meisterschaft angekommen. Mit dem 6:2 Heimsieg sorgten sie für die große Überraschung an diesem Kärntner Eishockey Wochenende in der Division 1. Die Hausherren erwischten die Ossiacher sichtlich am falschen Fuß und spielten sich im ersten Drittel eine rasche 3:0 Führung heraus. In Abschnitt zwei konnte Velden Keeper Fabian Horn seine Klasse unter Beweis stellen. "Fabian hat sicher fünf 100er entschärft und so dafür gesorgt, dass Steindorf nur ein Treffer gelang." meinte Velden Trainer Herwig Gressel zur überragenden Leistung seines jungen Goalies. Ein schnelles Powerplay Tor der Piraten im Schlußdrittel sorgte für die Vorentscheidung. Markus Pöck konnte vier Minuten vor Ende zwar noch verkürzen, Velden legte aber durch Lucas Wilblinger (EN) und Jakob Nusser nochmals nach.

Für einen guten Start ins Spiel ist Althofen mittlerweile schon bekannt. Auch in Völkermarkt gelang es ihnen mit einem Doppelschlag durch Marc Ettinger (10.) und Kevin Schettina (11.) einen schnellen Vorsprung herauszuspielen. Von der klaren Überlegenheit der Treibacher war allerdings in Abschnitt zwei nicht mehr viel zu sehen. "Wir haben es verabsäumt so weiter zu machen und uns auf das Spiel der Völkermarkter eingelassen." analysiert Trainer Andreas Ulrich nach dem Spiel. Die Adler kamen besser aus der Kabine und erzielten durch Patrick Edlinger (24.) den Anschlusstreffer.



Danach gab es wenig spielerische Highlights zu beobachten. Völkermarkt machte hinten dicht und versuchte die angreifenden Treibacher auszukontern. "Es war kein schönes Spiel, eigentlich furchtbar anzusehen. Aber Völkermarkt war im Konter sehr gefährlich," so Ulrich über den weiteren Spielverlauf. Das 3:1 der Gäste Markus Schabernig (32.) sorgte wieder für den alten 2-Tore Vorsprung. Auch das das Schlussdrittel war kein Eishockey Leckerbissen, da erfreuten sich die anwesenden Zuseher wohl eher an einer Leberkäs-Semmel in der Kantine. Kurz vor Schluss gab es dann doch noch was zu sehen, Markus Steiner (57.) verkürzte für die Adler zum 3:2 Endstand.

Spittal wurde vor eigenem Publikum seiner Favoritenrolle gerecht und gewann mit 4:2 gegen die Cracks aus Huben. Die Gäste konnten das Spiel bis in die zweite Drittelpause offen halten. Nachdem Abschnitt eins torlos endete, brachte Daniel Kronig (22.) die Hausherren in Führung. Die Eisbären konnten noch einmal dagegen halten und glichen die Partie durch Jakob Schwarzer (28.) aus. Danach sorgte allerdings Spittal durch Treffer von Marco Falkner (32.) , Daniel Nageler (45.), Luca Komar (46.) zur 4:1 Führung für klare Verhältnisse. Den Gästen aus Huben gelang durch Martin Pewal (50.) zwar noch ein Treffern, am Heimsieg von Spittal änderte dies allerdings nichts mehr.