Althofen will am Wochenende Platz eins in der Division I behaupten, Huben nimmt den Spielbetrieb auf.

Steindorf gegen Spittal © (c) Hermann Sobe (SOBE HERMANN)

Schlag auf Schlag geht es in der Division 1 am kommenden Samstag weiter. Die favorisierten Treibacher empfangen den USC Velden (17 Uhr) und hoffen dabei, ihren Platz an der Tabellenspitze festigen zu können. Die Schlagerpartie dieser Runde findet in Steindorf (19 Uhr) statt. Der Tabellenvierte USC und der Zweite Spittal treffen zum allerersten Mal in dieser Spielzeit aufeinander. Mit Sicherheit versprüht diese Partie auch einen Hauch von Derby-Charakter.