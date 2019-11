Tabellenführer Spittal empfängt ersten Verfolger Althofen in Division 1.

Das kommende Wochenende verspricht wieder interessantes Eishockey in der Division 1. Am Samstag gastiert der EHC Althofen in Spittal (18.15) die Salzburg Oilers empfangen den USC Velden (16.15).

Spittal in der Favoritenrolle

Spittal und Althofen sind bis dato ungeschlagen und wollen ihre Serie fortsetzen. „Die ersten beiden Siege waren wichtig, das bringt Ruhe ins System. Daher fahren wir ohne Druck nach Spittal. Sie sind sicher der Favorit“, hält EHC Trainer Andi Ulrich den den Puck flach.

Velden starten nach suboptimaler Vorbereitung

Zum ersten Mal auf Kufen ist Velden. Sie treten auswärts gegen Salzburg an. Da die Piraten erst morgen das heimische Eis nützen können, war die Vorbereitung schwierig. Die Oilers haben bereits vier Partien in den Beinen, das könnte unter Umständen ein deutlicher Vorteil sein. Die Piraten sind klarer Außenseiter, zuzutrauen ist ihnen aber durchaus Einiges.