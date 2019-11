Facebook

Die letztjährige Dominanz der Kärntner Vereine KAC und VSV in der österreichischen Bundesliga fußt in einer enormen Breitenwirkung des Sports. So leistet der KEHV mit strukturierter Nachwuchsarbeit einen wichtigen Beitrag, bildet mit den Satelliten-Vereien in Althofen, Völkermarkt, Steindorf, Spittal etc. viele Talente für die beiden Vorzeige-Klubs aus.