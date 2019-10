Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Völkermarkt-Goalie Christian Arneitz zeigte eine starke Vorstellung © (c) Hermann Sobe (Hermann Sobe)

In der gut gefüllten Völkermarkt Arena sahen die rund 200 Zuseher einen nervösen Spielbeginn ihrere Mannschaft. Schon in der temporeichen Anfangsphase gab es auf beiden Seiten hochkarätiger Einschussmöglichkeiten. Sebastian Höffernig (VST) war einer der Aktivposten und tauchte immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Um so bitterer war sein Ausfall (Schulterverletzung) nach einem harten Check an der Bande.