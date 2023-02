Meistertitel fallen nicht so einfach vom Himmel, für Goldmedaillen im Nachwuchsbereich sorgt aber immer wieder der ATSC Klagenfurt. Als Titelverteidiger war die U20-Auswahl der „Wildkatzen“ am Wochenende ins finale Turnier im Klagenfurter Sportpark gegangen. Und nach einer Niederlage in der Gruppenphase gegen die Steelvolleys Linz drehten die Klagenfurterinnen im Finale den Spieß um und gewannen 2:0. Noch dazu wandelten sie im ersten Satz einen 19:23-Rückstand in ein 25:23 um. „Wir sind richtig glücklich. Einen Titel zu gewinnen ist schon großartig, den aber noch zu verteidigen, ist ungleich aufregender“, sagte auch Obmann Joe Laibacher. Selbst Damen-Teamchef und ÖVV-Sportdirektor Roland Schwab zollte der Leistung der Wildcats großes Lob.