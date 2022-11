Für die Stadion-Leichtathletik hat schon die Winterpause begonnen. Davor gab es für die Kärntner Mädchen und Burschen noch Lob von allen Seiten für die gezeigten Leistungen. Morgan Schusser (800 m, 1500 m), Florian Herbst (400 m), Lukas Pullnig (100 m, 200 m) und Stefan Bacher (100 m, 200 m, Mehrkampf) gab es als Belohnung die Mitgliedschaft im ÖLV-Kader. Gleiches gilt für Hannah Ladinig (Kugel, Diskus) und Elisabeth Gorlger (400 m, 400 m Hürden). Wie sehr die Leistungen der jungen Kärntner Aktiven Beachtung finden, zeigt ein Beispiel: Pullnig, Golger und Herbst wurden vom ÖLV in den Kader für die Team-Europameisterschaften 2023 in Polen nominiert. Schusser, Pullnig, Herbst und Bacher haben beste Chancen auch bei der U23-EM in Finnland im nächsten Jahr dabei zu sein.