Drangphasen en Masse vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff hagelten auf die Defensive der Gäste. Lurnfeld ließ von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, dass die drei Punkte bei den Heimischen bleiben. Die klare Überlegenheit spiegelte sich auch früh auf der Anzeigetafel aus. Daniel Urbas brachte mit seinem achten Saisontor die Gastgeber in Führung (6.) und legte damit den Grundstein für den dritten Heimsieg in Folge. Lurnfeld agierte weiterhin offensiv druckvoll und verzeichnete unzählige Torchancen. Nur der viel zu kläglich vergebenen Chancen war es den Spittalern zu verdanken, dass Ainet zur Pause nur knapp mit 0:1 zurücklag.