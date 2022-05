Bei Grafenstein scheint es so, als würde die Luft raus sein, nachdem man mit dem Aufstieg nicht mehr viel am Hut hat. Gegen eine starke Donau-Truppe ging man in Klagenfurt mit 0:5 unter. Obwohl Donau-Trainer Reinhard Grobelnig immer noch auf vier Kaderspieler und seinen Tormann verzichten muss, zeigt er sich mit der Entwicklung seiner Mannschaft sehr zufrieden: "Meine Spielphilosophie geht langsam auf. Jedes Tor war von hinten heraus super gespielt. Vor allem meine Außenverteidiger muss ich loben, die für unser Spiel enorm wichtig sind." Der Trainer warnt jedoch immer noch davor, dass man im Abstiegskampf mit dabei sei, obwohl man nach dem Sieg gegen Grafenstein bereits 16 Punkte über dem "Strich" steht. Die Formkurve der Donauer zeigt aber klar nach oben: Im Frühjahr wurde man nur einmal besiegt.