Marco Schwarz und Magdalena Lobnig wurden vom Kärntner Sportpresseklub zu den Sportlern des jahres gewählt ©

Magdalena Lobnig: An der seit Jahren besten österreichischen Ruderin führte heuer bei der Wahl des Kärntner Sportpresseklubs kein Weg vorbei. Mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio krönte sie ihre herausragende Karriere und erfüllte sich ihren großen Traum. Die 31-Jährige vom VST Völkermarkt verwies damit Anna Gasser und Nadine Weratschnig auf die Plätze.



Insgesamt heimste die Heeressportlerin in ihrer Karriere neben der Olympiamedaille zwei dritte Plätze bei Weltmeisterschaften, einen Europameistertitel sowie den Gewinn des Gesamt-Weltcups 2017 ein. Für Lobnig ist die Auszeichnung zur „Sportlerin des Jahres“ bereits die zweite nach 2016. Ihr nächstes großes Ziel steht bereits fest: „Natürlich ist 2022 die Welt- und Europameisterschaft ein ganz großes Ziel von mir.“