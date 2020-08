Facebook

Über 50 Zukunftshoffnungen trafen sich am vergangenen Wochenende bei den Kids-Landesmeisterschaften in der Pörtschacher Werzerarena. Bei herrlichem Tenniswetter kämpfte der Nachwuchs in insgesamt zehn Bewerben um die Titel. 150 Matches in drei Tagen waren eine Herausforderung für das ganze KTV-Organisationsteam. Die große Hitze machte natürlich allen zu schaffen, aber mit einer kurzen Abkühlung im Wörtherssee war die Witterungsverhältnisse dann doch auszuhalten. Mit Alina Pesec, Lukas Petek und Diego Schöpfer gab es gleich drei Spieler die sich sowohl den Einzel- als auch den Doppeltitel holen konnten.