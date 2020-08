Nach zehn Jahren Pause hat Kärnten wieder einen Klub in der Baseball-Bundesliga. Die Carinthian Celts trainieren immer in Ulrichsberg.

In Amerika zählt Baseball neben Football, Eishockey und Basketball zu den großen Vier. Anfang der 90er schwappte das Interesse nach Kärnten über. Mark Bryan gründete 1993 die Carinthian Clubbers. Der 71-Jährige ist heute noch als Schiedsrichter mit dabei.

Im Verein selbst veränderte sich einiges. Nach einer fast zehnjährigen Pause, in der vorwiegend im kleinen Kreis trainiert wurde, konzentrierte man sich auf den Aufbau einer Mannschaft, um an der Meisterschaft teilnehmen zu können.

Die Arbeit hat sich gelohnt. Der Klub spielt in der 2. Bundesliga, startet als „Carinthian Celts“ eine neue Ära. „Der Name ist angelehnt an die keltische Vergangenheit Kärntens und damit ein Brückenschlag in eine energiereiche, robuste Gegenwart und Zukunft“, erklären die treibenden Kräfte Stefan Avar, Thomas Preschern und Mario Wurzer. Das historisch erste Spiel am 25. Juli wurde gewonnen: 2:1 gegen Attnang-Puchheim.

Am Wochenende steht ein Doppel in Graz an. Gespielt wird heuer noch ausschließlich auswärts. Ziel ist es, sich kommendes Jahr auch in Kärnten zu präsentieren. Trainiert wird dienstags und donnerstags um 18 Uhr am Sportplatz Ulrichsberg.

Interessierte zwischen 16 und 55 Jahren sind gerne willkommen. Ausrüstung ist vorhanden. Kontakt: Mario Wurzer, 0660/4697081, .