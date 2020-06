Facebook

Ziga Urbic wird in der kommenden Saison das Tor des SC Kelag Ferlach hüten © SC Ferlach

Nachdem Abgang von Ivan Budalic zum Ligakonkurrenten Krems war der SC Kelag Ferlach auf der Suche nach einem passenden Ersatz. In der Person von Ziga Urbic wurde man in Slowenien fündig. Der 191 cm große Torhüter durchlief alle Jugendnationalteams in Slowenien, und gilt als Riesentalent. Er wird in der kommende Saison der spusu-Handball-Liga mit Florian Striessnig das Torhüterduo beim SC Kelag Ferlach bilden.