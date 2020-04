Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Sand der Zeit für die finanzielle Unterstützung für den Sport fließt sehr schnell © kornienko - Fotolia

Es ist schon einige Wochen her, da sprach Sportminister Werner Kogler von 100 Millionen Euro als Hilfe für den Sport. Doch geschehen ist bisher nichts. Ganz im Gegenteil. Nun scheint im Ministerium die Meinung vorzuherrschen - der Sport schafft das schon so. "Derzeit stehen die Zeichen nicht auf finanzielle Hilfe, sondern genau das Gegenteil soll nun die neue Richtung sein. Es sieht nicht gut aus", warnt Kärntens Landessportdirektor Arno Arthofer, "es deutet alles auf eine Absage hin, auch weil es noch kein einziges Gespräch zwischen dem Sportminister und den Ländern bezüglich Sport gab." Daher fordert der Klagenfurter eindringlichst:"Wir erwarten uns eine Unterstützung des Bundes für die vielen gemeinnützingen Vereine in Österreich. Der Sport leistet einen wesentlichen Beitrag zur Gesellschaft."