Marco Kasper wechselt im Sommer in die Juniorenabteilung des schwedischen Erstligaklubs Rögle BK. In Ängelholm wird er das Eishockeygymnasium des Klubs besuchen und in der U18-Mannschaft, die in der höchsten Liga im Land des aktuellen Weltmeisters engagiert ist, spielen.

Marco Kasper legt im Sommer den Dress des KAC ab und zieht in den hohen Norden. © Privat

Die gute Entwicklung von KAC-Nachwuchsstürmer Marco Kasper in den vergangenen Jahren hat dem Eigenbauspieler nun den nächsten Karriereschritt ermöglicht: Der 16-jährige Angreifer wechselt im Sommer in die Juniorenabteilung des schwedischen Erstligaklubs Rögle BK. In Ängelholm wird Kasper das Eishockeygymnasium des Klubs besuchen und in der U18-Mannschaft, die in der höchsten Liga im Land des aktuellen Weltmeisters in dieser Altersklasse spielt, zum Einsatz kommen, auch Auftritte im ebenfalls erstklassigen U20-Team dürften im Verlauf der kommenden Spielzeit folgen.