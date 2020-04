Sinisa Markota führte den SC Kelag Ferlach in der spusu-Handball-Liga, der höchsten Spielklasse in Österreich, auf Platz vier, ehe die Meisterschaft abgebrochen wurde. Nun erhielt der Kroate den verdienten Lohn für seine tolle Arbeit. Er ist der "Trainer der Saison".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ferlach-Chefcoach Sinisa Markota wurde zum "Trainer der Saison" gewählt © Gepa

Im Mai 2019 stellte SC Kelag Ferlach Sinisa Markota als neuen Trainer vor. „Mit Sinisa haben wir unseren Wunschtrainer verpflichten können. Er soll uns vor allem in der Deckung einen Schritt weiter bringen.Zudem ist Sinisa bekannt dafür junge Spieler entwickeln zu können“ so Sektionsleiter Ulf Ebner. Der 50-jährige Kroate war davor bei Skofja Loka und Ribnica in der slowenischen ersten Liga engagiert. Mit Ribnica wurde er slowenischer Vizemeister. Und Sinisa setzte seinen Erofolgslauf in der Büchsenmacherstadt fort.