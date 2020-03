Facebook

© (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender)

Die Büros sind geschlossen, die meisten Servicestellen sind per Glasfaserkabel und im „Homeoffice-Einsatz“ erreichbar, Hilfestellung soll auch weiterhin gewährleistet sein. So reagierten die Sport-Dachverbände gleich auf die ersten Maßnahmen nach dem Ausbruch der Corona-Epidemie in Österreich. „Der Sport ist völlig eingebrochen“, sagt Ulrich Zafoschnig von der Sportunion Kärnten. „Es wurde alles abgesagt, alle Trainings, alle Kurse, Sportplätze wurden geschlossen. Dabei ist gerade in Zeiten wie diesen Bewegung enorm wichtig. Sie trägt zur Gesundheit und zur Stärkung des Immunsystems bei.“