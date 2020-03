In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landessportdirektor Arno Arthofer will den Vereinen im Land helfen © LPD/ Wolfgang Jannach

Die Sportplätze und Sporthallen sind gesperrt, Vereine mussten eine Vielzahl an Veranstaltungen und Spielen absagen, haben finanzielle Verluste. Ist Hilfe vom Land zu erwarten?

ARNO ARTHOFER: Wir werden niemanden allein lassen. Denen, die in Vorleistungen gehen mussten, werden wir helfen, so gut es geht. Wir müssen aber sehen, wie viele Mittel wir zur Verfügung haben, wenn wieder der Normalbetrieb herrscht.