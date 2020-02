Seit Jahren unterstützt die österreichische Sporthilfe Damen und Herren finanziell, damit sie weiter profihaft arbeiten können. Derzeit scheinen in den Listen 233 Athleten auf. Am 1. Jänner kamen fünf Kärntner Nachwuchshoffnungen neu auf die Liste.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexander Biro (Mitte) erhielt für seine Fecht-Leistungen schon viele Auszeichnungen © Privat

Sie gelten als „Botschafter Österreichs“ in der Sportwelt. Mit ihren Leistungen tragen sie den Namen „Austria“ erfolgreich in die Welt hinaus. Die Rede ist von den Damen und Herren im Unterstützungskader der „Österreichischen Sporthilfe“. Derzeit werden 233 Aktive Monat für Monat finanziell unterstützt. Jedes Jahr am 1. Jänner wird die Liste der unterstützungsfähigen Sommersportler aktualisiert. Jeweils am 1. Juli jene der Wintersportler. Der Förderzeitraum läuft immer über zwölf Monate.