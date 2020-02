Facebook

Spielercoach Peter Mack © KK

Es hat sich in der Tat abgezeichnet, denn die Saison der KAC-Floorballer lief nach einer schwierigen Vorbereitung schon nicht nach Wunsch, zudem sorgten Spielerabgänge vor Saisonstart für etwas Unmut. „Es gab vor Kurzem eine interne Besprechung, in der die Entscheidung fiel, dass der Verein und Trainer Jochen Bathe getrennte Wege gehen. Er konnte mit seinem strengen Konzept beim Großteil der jungen Mannschaft nicht punkten, wie geplant. Es waren Widerstände da und am Ende des Tages hat es leider nicht gefruchtet“, erzählt KAC-Center Andreas Pfeifer.