Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der KAC holte den 31. Meistertitel © APA/GERT EGGENBERGER

Der WAC legte ein traumhaftes Jahr hin. Die Lavanttaler feierten sportlich wie auch finanziell das beste Jahr der Vereinsgeschichte. Der Grundstein dafür wurde mit Platz drei in der Saison 2018/19 gelegt. Dieser Rang, der die beste Platzierung eines Kärntner Klubs in der Bundesliga-Historie bedeutete, war ein fixes Ticket für die Europa League. Neben der sportlichen Herausforderung spülte das internationale Geschäft mehrere Millionen Euro in die Vereinskassa. In der Europa League scheiterten die Wolfsberger am Ende zwar am Aufstieg, aber sie sorgten für ein historisches Ergebnis. Mit dem 4:0-Erfolg bei Gladbach gelang der höchste Sieg einer österreichischen Mannschaft gegen ein Team aus der deutschen Bundesliga. Die zwei Remis gegen AS Roma konnten sich ebenfalls sehen lassen. Die internationale Aufmerksamkeit war plötzlich groß, sodass Trainer Gerhard Struber vom englischen Klub FC Barnsley abgeworben wurde. Das Trostgeld von einer Million Euro machte den Trennungsschmerz erträglich.