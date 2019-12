Facebook

Spittaler Führungsriege © kk/svs

Mit einer Neuverpflichtung in der Vereinsspitze setzt SV Spittal Obmann Gerald Gadnik den nächsten Schritt in eine erfolgreiche Zukunft des Oberkärntner Traditionsklubs: Neues Vorstandsmitglied für die Bereiche Kommunikation, Marketing und PR ist ab sofort der aus Spittal stammende Unternehmer Michael Pech. Vor allem im Hinblick auf das 100 Jahre Jubiläum im Herbst 2021 soll der Marketingexperte, dessen österreichweit agierende Agentur "Dreams Happen" ihren Sitz in Graz hat, den SV Spittal wieder zu einer Marke mit überregionaler Bedeutung ausbauen.