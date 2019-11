Weltrekord! Martin Hoi bog am Freitagabend innerhalb von 55 Sekunden zehn Stahlstangen. Das war neuer Weltrekord.

© KK/Picasa

15 Weltrekord-Urkunden hat Martin Hoi bereits in seiner Laufbahn als Kraftsportler gesammelt. Und er hat noch lange nicht genug. Am Freitag verbog er innerhalb von 55 Sekunden zehn Stahlstangen, alle 1,10 Meter lang und 1,6 Zentimeter stark. Das war schon einmal Weltrekord. Die Bestmarke wird jetzt beim Rekord-Institut für Deutschland, Herausgeber von "Weltrekorde made in Germany, Österreich, Schweiz", eingereicht.