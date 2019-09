Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Torhüter Maxi Obereder (links) ist auf Tryout in Schweden, Niki Felsberger bleibt fix für ein Jahr © KK (2)

Die Kärntner Floorballer Maximilian Obereder und Niklas Felsberger haben den Sprung ins Mutterland ihres Sports geschafft. Torhüter Obereder, für den seine persönliche Weiterentwicklung im Vordergrund steht, absolviert in Schweden ein Tryout. „Mein erster Eindruck ist unfassbar. Der Sport hat in Schweden ganz andere Dimensionen also in Österreich“, kommt der 21-Jährige, der vom KAC nach Wien wechselte, ins Schwärmen. „Ich trainiere vier Mal pro Woche in der IFU Arena in Uppsala (größte Floorball Trainingsstätte in Schweden) mit der Mannschaft und zusätzlich gibt’s zwei Spiele am Wochenende und vier Einheiten im Fitnessstudio“, erzählt Obereder, der via Airbnb bei ehemaligen Floorballspielern direkt in Uppsala untergebracht ist.