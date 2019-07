Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

KAC-Center Andreas Pfeifer hat nun seine eigene Minifloorballhalle bei sich daheim (li.), beim Floorball-Eröffnungsturnier ging es zur Sache © KK/Privat

Was tun wenn der Heuboden auf dem eigenen Anwesen so gut wie leer steht? Man baut ihn einfach in eine Minifloorballhalle um. Das dachte sich das Brüderpaar Andreas und Martin Pfeifer, die innerhalb von nur vier Tagen einen kompletten Playground, inklusive Außennetz und KAC-Bande auf die Beine stellten. „Es war eine relativ spontane Geschichte. Wir sind in den Baumarkt gefahren, haben das ganze Material gekauft und los gelegt. Sigi Trad, ein Freund von uns, ist Elektriker und hat uns das Licht montiert. Und so nahm alles seinen Lauf. Inzwischen wurde die alte Heutenne schon zum Renner“, erzählt der Kärntner, der zur Einweihung zahlreiche KAC-Cracks wie Peter Mack, Martin Krametter, Michael Kramer, Nico Wüster sowie Goalie Maximilian Obereder, zu einem Zwei-gegen-Zwei-Eröffnungsturnier einlud.