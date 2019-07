Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernhard Eisel beobachtet die Tour de France 2019 von zu Hause aus, kümmert sich um die Familie © Gepa

Am Berg kommen die Menschen zusammen, ganz besonders gerne tun sie es bei der Tour de France, aber so ein Gebirge kann auch entzweien. Und so gingen die beiden Freunde am legendären Pass einmal getrennte Wege. „Er ist auf der linken Seite gefahren, ich habe die rechte Seite genommen, dazwischen war sehr viel Platz. Es ist keine schmale Straße“, erzählt Bernhard Eisel über einen kilometerlangen Disput mit seinem Teamkollegen Mark Cavendish, beide Spezialisten für das flache Gelände. „Er hasst diesen Berg, er ist dort nie so hinaufgekommen, dass er es genossen hätte“, erzählt der Steirer, der selbst aber immer wieder Gefallen fand an diesem neuralgischen Punkt der Tour.