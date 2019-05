Für Klagenfurts Handball-Tradition steht wieder einmal viel auf dem Spiel. Schlafraum.at-Kärnten trifft in der Relegation auf Trofaiach

HC Kärnten © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort)

Der Klagenfurter Handballsport hat schon alle möglichen Höhen und Tiefen erlebt. Und in den nächsten ein, zwei Wochen geht es wieder einmal um alles oder nichts, steht der HC Kärnten einmal mehr vor dem Abgrund. Die „Schlafraum-Truppe rund um Michael Pontasch muss ab heute schon recht ausgeschlafen sein, um in der Relegation, die schlicht und einfach den Klassenerhalt in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs bedeutet, gegen Trofaiach zu bestehen.

