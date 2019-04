Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Benedikt Pichler jubelt über sein Tor © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Horn, der Tabellenletzte! Da müssen doch drei Punkte her - so stellte sich Otto Normalverbraucher mit Austria-Faible den gestrigen Fußballabend vor. Ein Selbstläuferr, sozusagen? Mitnichten: die im Frühjahr ungeschlagenen Klagenfurter gaben anfangs zwar die Richtung vor, doch Zählbares schaute nicht heraus. Die Heimischen ließen sich vom kompakt organisierten, tief stehenden Gegner verunsichern, was die zuletzt durchaus produktive Offensive ins Stocken brachte.

0:2-Rückstand

Horn hingegen konterte - und wie: Der Japaner Numa Daiki, Relikt aus dem nicht zustande gekommenen asiatischen Horner Fußball-Höhenflug, fixierte in der 23, Minute, nachdem die Austria-Abwehr kurz in einen Sekundenschlaf versunken war, das 1:0 und erhöhte in der 40. Minute sogar auf 2:0. Versteinerte Mienen auf den Rängen, doch die Austrianer schüttelten sich kurz und antworteten mit dem Anschlusstreffer durch Benedikt Pichler (44.). Einen besseren Zeitpunkt für ein Lebenszeichen der Austria hätte es nicht geben können. Dieser Treffer hatte dann aber doch nicht diese Initialzündung.

Geniestreich von Steinwender

Zwar übernahmen die Klagenfurter das Spieldiktat, liefen atemlos durch die Nacht, jedoch ohne Ideen und ohne entscheidende Torgelegenheiten zu kreieren. Mit dem Meisterschaftseinstand des Spaniers Badal bekam das Austria-Spiel spät etwas mehr Struktur und schließlich gab es dann doch noch diesen Geniestreich der Klagenfurter.

Vier Minuten Nachspielzeit waren angesagt, den Klagenfurtern wurde ein Freistoß am Sechzehner zugesprochen. Daniel Steinwender trat an und traf ins Kreuzeck zum 2:2. Ein Treffer wie aus heiterem Himmel: ansatzlos, trocken und so hart geschossen, dass man glaubt, er lade das Schussbein einfach durch wie ein Gewehr. So gab es fast noch ein versöhnliches. aber zumindest verdientes Ende. Ein Punkt ist schließlich besser als keiner.