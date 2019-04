Der VSV Unihockey ist morgen im Finale gegen Wien schon unter Zugzwang. In St. Martin (19 Uhr) muss ein Sieg her, um ein Entscheidungsspiel beim WFV in einer Woche zu erzwingen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Villacher wollen diesmal jubeln © (c) Weichselbraun Helmuth

Wie schon im Halbfinale gegen den KAC steht der VSV in der „Best-of-three“-Finalserie gegen Titelverteidiger Wien nach einer Auftaktniederlage schon mit dem Rücken zur Wand. Nach dem 4:6 in Hietzing muss daheim in St. Martin morgen (19 Uhr) ein Heimsieg her, um ein Entscheidungsspiel um den Titel am 13. April in Wien zu erzwingen. Dafür muss es vor allem defensiv besser passen. „Sie haben so schnelle Spieler und ein blitzartiges Umschaltspiel, da muss hinten alles passen und jeder für jeden kämpfen“, beschwört Youngster Niklas Fechtig (18) die Villacher Tugenden im Kampf um den Ausgleich in der Serie.

Dem Stürmer, der mit den Sturmpartnern Christoph Steiner und Niklas Felsberger seit Kindesalter zusammenspielt, gelangen heuer auch schon 30 Punkte. Damit ist er hinter Topstürmer Timo Schmid zweitbester Scorer. „Mit der Saison kann ich schon sehr zufrieden sein, es macht viel Spaß, mit den Burschen in einer Linie zu spielen, mit denen ich schon den Nachwuchs durchlaufen habe. Punkte zählen jetzt aber nicht, es geht um den Sieg der Mannschaft“, sagt Fechtig, der auch weiß: „Außenseiter sind wir jetzt nicht, wir können die Truppe schlagen, sind ein gutes Kollektiv und haben den besseren Torhüter.“

Zumindest noch ein Jahr in blau-weiß

Schulisch ist Fechtig noch ein Jahr an Villach gebunden, dann steht ein Studium an: „Also eine Saison bleibe ich fix noch beim VSV und sollte ich nach Graz zum Studieren gehen, schaffe ich es sicher, weiter für Villach spielen zu können. Keine Sorge, zu den Wienern werde ich nicht wechseln“, sagt er schmunzelnd. PlatinTV überträgt die Partie live auf Facebook und Youtube.

Floorball-Finale, Spiel zwei VSV Unihockey – SU Wiener FV, Samstag, 19 Uhr, SH St. Martin Spiel 3 (falls nötig): SU Wiener FV – VSV Unihockey, 13. April, 19 Uhr, Altgasse Stand in der Serie: WFV-VSV 1:0