Austria Klagenfurt empfängt am Freitag, 19.10 Uhr, die OÖ Juniors. Der bekannteste Mann der Gäste steht mit Tobias Schweinsteiger an der Seitenlinie.

Die Austrianer dürfen sich wieder auf viele Zuseher freuen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Amir Beganovic)

Der Bruder des früheren Bayern München- und DFB-Stars Bastian Schweinsteiger, der den Herbst seiner Fußballerkarriere bei Chicago Fire in der US-Major League Soccer ausklingen lässt, wird offiziell bei den Oberösterreichern als Co-Trainer geführt. In Wirklichkeit sagt allerdings Tobias Schweinsteiger, wo es beim Tabellenachten der 2. Liga fußballerisch lang geht. Weil dem Bayer die notwendig Trainerlizenz fehlt, fungiert der Leiter der Linzer Akademie, Andreas Wieland, als Cheftrainer.

Ehe Schweinsteiger im Winter bei den Linzern anheuerte, arbeitete der 37-jährige im Nachwuchs bei Bayern München, war dort "Co" bei der U17 und zuletzt bei der U23. Tobias war im Fußball ein Spätstarter, fuhr bis 20 Schi und absolvierte trotzdem 19 Partien für Braunschweig in der 2. deutschen Bundesliga.

Weil für ihn bei den Münchnern offenbar im Nachwuchsbereich kein Chefjob frei war, haute Schweinsteiger im Sommer den Hut drauf und unterschrieb in Linz einen Vertrag bis 2023. Was in der deutschen Branche für Staunen sorgte, denn schließlich galt der ältere Bruder des Weltmeisters dort als eines der hoffnungsvollsten Trainertalente. "Mich hat einfach die Herausforderung gereizt", begründete Schweinsteiger seinen Wechsel nach Österreich. In Deutschland benötigt man, um in den ersten drei Ligen als Trainer arbeiten zu können, die Ausbildung zum Fußballlehrer. Dafür gibt es allerdings nur wenig Plätze.

"Nur Siege bringen uns weiter"

Die FC Juniors Oberösterreich (mit dem Kärntner Christopher Cvetko im Kader) sind mit dem Neuen bisher nicht schlecht gefahren. Schweinsteiger hätte einen guten Zugang zu den Spielern und moderne Ansätze in Sachen Spielphilosophie und Menschenführung, ist aus Oberösterreich zu vernehmen.

Der heutige Austria-Gegner gilt als Mannschaft der Stunde, hat die letzten drei Spiele gegen Lafnitz, Fav.AC und Austria Lustenau gewonnen. "Da brauchen wir über die Qualität nicht zu reden", findet Austria-Coach Robert Micheu. Der kann personell aus dem Vollen schöpfen, heißt, Florian Jaritz, der zu zuletzt beim 2:2 gegen Innsbruck II passen musste, ist wieder dabei. Spielerisch sind die Amateurtruppen der Liga auf Augenhöhe, deshalb müsse die Austria trachten, die nötige Aggressivität auf den Platz zu bringen, philosophiert Micheu. Denn, so der Trainer, nur Siege bringen uns in der Tabelle entscheidend weiter.

Erstmals ein "Sponsor des Abends"

Dank des Tagessponsors CSE Clean Solution mit ecobugR, einer Firma, die im Bereich Reinigung und Abfall angesiedelt ist, gibt es heute für die Zuschauer erneut freien Eintritt. Auch für den Austria-Nachwuchs fällt dabei etwas ab.