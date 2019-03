Facebook

Villach gegen Klagenfurt: Der Klassiker geht in die letzte Runde für diese Saison © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

„Jährlich grüßt das Murmeltier“, heißt es in der Floorball-Bundesliga. Wieder ging es im Halbfinale zwischen Villach und Klagenfurt rund und wieder braucht die Serie ein alles entscheidendes Spiel drei in St. Martin. Nach dem 6:5-Overtimesieg in Klagenfurt hat der VSV wie im Vorjahr in Spiel drei morgen (19 Uhr) Heimvorteil. Doch diesmal will man – anders als in der Vorsaison – dieses Spiel auch gewinnen. Während der KAC über seine taktische Finesse, defensive Stabilität und die eiskalten Stürmer wie Christoph Haimburger (3 Tore/1 Assist in der Serie) und Andreas Pfeifer (3 Tore) zum Erfolg kommen will, wird beim VSV wohl viel an Torhüter- und Offensivleistung liegen. Die Villacher verfügen mit Timmo Taurer (87 Prozent Fangquote) über den wohl konstantesten Keeper der Liga und mit Niklas Fechtig (2 Tore) und Timo Schmid (3 Tore) über zwei spezielle Stürmer.

Im Finale würde man wohl auf „Kärnten-Filiale“ Wiener Floorball Verein treffen. Die Truppe um die Villacher Jakob Mayer, Mathias Gallob und Michael Seiser und die Klagenfurter Christian Dworzak und Georg Luschin siegte nach einer überraschenden Auftaktniederlage zuletzt deklassierend hoch mit 15:2 in Linz. Mayer (4 Tore/1 Assists) und Dworzak (3 Tore/2 Assists) waren mit zehn Scorerpunkten die Matchwinner. Die Wiener haben im letzten Match Heimrecht.

Floorball, 3. Halbfinale VSV Unihockey – KAC Floorball:

Samstag, 19 Uhr, SH St. Martin SU Wiener FV – UHC Linz Stand in den Serien: 1:1 Finale: Ab 30. März, „Best of three“