Aich/Dob Martin Micheu poltert nach Mevza-Finalniederlage

Laibach war für Aich/Dob und Matej Kök im Finale der Mevza Liga nicht zu überwinden © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Nach dem erstmaligen Titelgewinn im Vorjahr gegen Kamnik stand SK Posojilnica Aich/Dob zum zweiten Mal in Folge – und zum insgesamt vierten Mal – im Finale der Mevza-Liga. Dass es zum Showdown gegen Titelfavorit Ach Laibach kommen konnte, dafür bedurfte es am Freitag im Halbfinale eines Kraftakts gegen Waldviertel. „Ich habe es genau gewusst“, orakelte Aich-Sportdirektor Martin Micheu nach dem hart erkämpften 3:2-Sieg. „Im Laufe der Saison haben wir sie sechs Mal geschlagen. Alle in Bleiburg redeten nur vom Pflichtsieg.“