Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marc Ortner, Markus Rusek wollen mit der Austria Klagenfurt heute in Lustenau jubeln © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Neue Geldgeber, neue Hoffnung, eine Handvoll neue Spieler. Austria Klagenfurt startet quasi runderneuert in die Frühjahrsmeisterschaft der Zweiten Liga. Die führte die Kärntner bereits gestern Mittag – auch das ist neu – nach Lustenau.

Die Vorarlberger konnten erst vor wenigen Wochen eine existenzgefährdende Funktionärskrise nach schwerer Geburt zum Guten lösen. Eine fünfköpfige Crew leitet neuerdings die Geschicke des Vereines, der, so wie viele in der Branche, wirtschaftlich nicht unbedingt auf stabilen Beinen steht.

Ob sich die Grabenkämpfe auf dem Funktionärssektor möglicherweise auch auf dem Rasen auswirken? Austria-Coach Robert Micheu verschwendet keine Sekunde daran. Die Klagenfurter fahren so oder so mit breiter Brust nach Vorarlberg. Nicht nur, weil im letzten Test Bundesligist Mattersburg mit 2:1 in die Schranken gewiesen werden konnte. Auch, weil dem Kader neue Gesichter zugeführt wurden. „Wir sind für das Frühjahr nicht nur breiter aufgestellt, sondern haben auch an Schlagkraft gewonnen“, ist der Trainer überzeugt.

Von den von der Agentur „Sam Sports“ vermittelten Akteuren werden zwei in der Startelf stehen: Torhüter Michael Zetterer, ehemals dritte Kraft bei Werder Bremen, und der junge griechische Innenverteidiger Kosmas Gezos. Zwei, die im Herbst bei Micheu ein fixes Leiberl hatten, fehlen: Saravanja ist verletzt, Mounpain gesperrt.

Interessant: Mit Torhüter Kevin Kunz steht bei Lustenau ebenfalls ein Spieler von „Sam Sports“ im Aufgebot. Ja, und Gernot Plassnegger, der aktuelle Coach der Vorarlberger, hat als Kicker eine kurze Waidmannsdorfer Vergangenheit.