Starke Parade von VST-Keeper Christian Arneitz © (c) Photo: Ernst Krawagner (Ernst Krawagner)

Es herrscht bereits Play-off-Atmosphäre in der Kärntner AHC Division I. Im ersten Duell der Zwischenrunde setzte sich Titelfavorit ESC Steindorf gegen VST Völkermarkt mit 13:4 durch. Allerdings ging es während der Partie heiß her. So hagelte es insgesamt 47 Strafminuten. Ex-Profi Andreas Wiedergut wurde mit einer Spieldauerdiszi unter die Dusche geschickt. Doch die Völkermarkter konnten daraus kein Kapital schlagen – ganz im Gegenteil. Steindorf drehte nach der Unterzahl so richtig auf. Christof Martinz und Benjamin Petrik brachten es insgesamt auf 16 Scorerpunkte. Steindorf-Trainer Oliver Oberrauner konnte mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein, haderte aber mit der Bereitschaft seiner Spieler, nach hinten zu Arbeiten. „Hier muss sich die Einstellung der Spieler ändern“, so Oberrauner.