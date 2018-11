Kommentar Vermummt, analog und digital

Facebook

Heute flatterten die ersten Fotos - nein Fotos flattern nicht mehr in Redaktionsräume, sie erscheinen einfach auf den Bildschirmen, digitalisiert, automatisiert und ferngelenkt. Also: die ersten Fotos von Champions-League-Fußballern im Trainings- und Aufwärm-Einsatz wurden eingespielt.

Dabei fiel gleich auf, dass sich die bibbernden Kicker vor der klirrenden Kälte zu schützen wussten. Zum Teil mit schwarzen Tüchern vor dem Gesicht. Halt, vor dem Gesicht, Tücher, Masken, Schals? Ja, dürfen sie denn das? War da nicht was? Ja, natürlich: Vermummungsverbot, bei Gesetz erlassen.

Da musste ich freilich sofort recherchieren. Und stieß auf den Gesetzestext: Das mit 1. Oktober 2017 in Kraft getretende Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz sieht vor, dass an öffentlichen Orten und in öffentlichen Gebäuden die Gesichtszüge nicht durch Kleidung oder andere Gegenstände in einer Weise verhüllt bzw. verborgen werden dürfen, dass sie nicht mehr erkennbar sind. Als öffentlicher Ort ist jeder Ort zu verstehen, der von einem nicht von vornherein beschränkten Personenkreis ständig oder zu bestimmten Zeiten betreten werden kann, einschließlich des Bus-, Schienen-, Flug- und Schiffsverkehrs.

FBL-EUR-C1-DORTMUND-TRAINING Foto © (c) APA/AFP/PATRIK STOLLARZ (PATRIK STOLLARZ)

Und die Polizei hat das zu exekutieren und bei einem Verstoß eine Organstrafverfügung in Höhe von bis zu 150 Euro zu verhängen.

Zum Glück spielt ja Österreich nicht mehr in der Champions League. Weil sonst müsste sich so mancher Polizist - nur als Beispiel - die halbe Mannschaft von Borussia Dortmund vorknöpfen.

Sie wagten es, sich im Aufwärmtraining zu vermummen. Viele Spieler mit Migrationshintergrund, die einfach wärmere Gefilden gewohnt sind.

Zum Glück sind Profifußballer internationaler Klasse finanziell so abgesichert, dass sie die 150 Euro locker verkraften und sich weiter gegen die Kälte schützen dürfen.

Und noch ein Tipp für die Fußballer, sollten sie in Österreich winterlich verhüllt trainieren: Die Strafe dürfen sie auch mit der Kreditkarte bezahlen. Oder online - digital vermummt sozusagen.

