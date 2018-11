Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der KAC will den Leader ärgern © KK

Nach der Länderspielpause, Österreich siegte mit zahlreichen Kärntnern in Villach gegen Slowenien mit 2:1 nach Penaltyschießen, treffen sich am Wochenende viele Spieler auf Klubebene wieder. KAC und VSV gastieren nämlich bei den IFL-Topteams aus Slowenien. Der KAC bekommt es am Samstag mit dem noch ungeschlagenen Leader in Skofja Loka zu tun. Skofja ist zudem das einzige Team mit positiver Tordifferenz von beeindruckenden +27 Treffern.

Der VSV gastiert zeitgleich beim Tabellendritten Polanska Banda. Mit einem Sieg können die Blau-Weißen an den Slowenen vorbeiziehen. Übrigens: Das Nationalteam will zeitnah bei einem Lehrgang nach St. Martin zurückkehren. „Die Trainingsbedingungen sind Top und es kommen auch viele Fans zu den Spielen“, ist der Villacher Nationaltrainer Harald Felsberger vom Standort überzeugt.