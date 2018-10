Facebook

Franz Polanz ist nicht mehr Austria-Trainer

In der Winterpause 2016/17 hatte Franz Polanz die Violetten in schwieriger Lage übernommen: Zu dieser Zeit war die Mannschaft in der Regionalliga Mitte akut abstiegsgefährdet (nur zwei Punkte vor dem Schlusslicht).

Unter Polanz' Führung hat sich die Mannschaft im Frühjahr wieder stabilisiert und schaffte letztlich souverän den Klassenerhalt (zwölf Punkte vor dem Abstiegsplatz).

Cup-Viertelfinale und Aufstieg

Im Herbst 2017 folgten beeindruckende Auftritte im ÖFB-Cup mit Siegen gegen St. Pölten, Kapfenberg und Wacker Innsbruck, womit die Violetten als einziger Regionalligist ins Viertelfinale vorstoßen konnten. Ebenso führte Polanz die Mannschaft in der abgelaufenen Saison auf einen Aufstiegsplatz und meisterte somit die Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse.

100 Prozent Konzentration auf Fußball

„Er hat Großes für die Austria geleistet, das werden wir ihm nie vergessen. Trotzdem haben wir uns darauf geeignet, dass es in der aktuellen Phase einen Trainer braucht, der in der Zweiten Liga noch intensiver mit der Mannschaft arbeiten kann und sich zu hundert Prozent auf Fußball konzentrieren kann“, sagt Präsident Peter Svetits.

Urgestein folgt auf Urgestein

Mit Robert Micheu wird ein weiteres Urgestein aus Kärnten die Kampfmannschaft übernehmen. Der 43-Jährige absolvierte insgesamt 84 Spiele für die Admira und den LASK in der Bundesliga sowie 194 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse in Österreich.



In dieser Woche wird die Mannschaft interimistisch von Co-Trainer Christian Schreiber und Alfred Roth beim Auswärtsspiel in Lafnitz betreut, ab Montag wird dann Robert Micheu übernehmen. Damit erlebt er beim Heimspiel gegen Ried (2. November) sein violettes Trainerdebüt.