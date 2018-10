Facebook

Die ATSC Wildcats stehen nach dem 3:1-Sieg in Ybbs im Viertelfinale des Volleyball-Cups © KK

Drei Mannschaften traten im Volleyball-Cup-Achtelfinale an, zwei sind eine Runde weiter. Die Wildcats siegten in Ybbs mit 3:1. Die ersten beiden Sätze gingen mit 25:15 und 25:10 klar an die Klagenfurterinnen. „Ybbs hat eine routinierte Mannschaft und sich dann auf uns eingestellt“, erzählt Trainer Helmut Voggenberger. Satz drei ging 20:25 verloren, Satz vier mit 26:24 an die Wildkatzen. „Wir hatten wirklich zu kämpfen. Super, dass die Mädels rund um die Topscorerinnen Noemi Oiwoh mit 22 Punkten und Anja Trailovic mit 14 das geschafft haben.“